Il territorio del Basso Alessandrino e la Valle Spinti sono stati interessati da una nevicata che ha causato rallentamenti e disagi alla viabilità locale. A Grondona, un uomo di 85 anni attendeva l’assistenza quotidiana necessaria per la propria salute.

L’anziano, affetto da patologie polmonari, necessita di una regolare ossigenoterapia domiciliare. Il trattamento viene solitamente gestito con il supporto di una badante che si occupa delle incombenze domestiche e, nello specifico, della preparazione dei macchinari per la ventilazione. Tuttavia, a causa delle avverse condizioni meteo, l’assistente è rimasta coinvolta in un incidente stradale che le ha impedito di raggiungere l’abitazione, lasciando il pensionato privo del supporto indispensabile per la corretta somministrazione della terapia.

Consapevole dell’impossibilità di procedere autonomamente al montaggio delle apparecchiature, l’uomo ha deciso di chiedere aiuto contattando la Stazione dei Carabinieri. Al loro arrivo, i militari hanno verificato lo stato di salute dell’85enne, accertandosi che non vi fossero crisi respiratorie in corso. Durante l’intervento, la pattuglia ha appreso la situazione familiare dell’anziano, rimasto solo e con due figli che risiedono e lavorano all’estero.

L’abitazione, pur essendo dotata delle strumentazioni mediche necessarie, richiedeva un intervento tecnico per il collegamento delle pesanti bombole di ossigeno al respiratore elettrico.

I Carabinieri hanno quindi montato il macchinario e messo in funzione il sistema, permettendo all’anziano di iniziare la terapia, rimanendo con lui per tutta la durata del trattamento, alleviando così anche il senso di isolamento acuito dall’ondata di maltempo.