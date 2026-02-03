Vendeva frutta senza licenza né assicurazione: sequestro del camion e multa salata

Vendeva frutta senza licenza e il camion era senza assicurazione. Le conseguenze per un venditore ambulante sono state pesanti: il suo automezzo è stato sequestrato dalla polizia municipale di Gavi, che gli ha comminato anche sanzioni salate.

Il camion è stato notato mentre era parcheggiato in doppia fila: gli agenti hanno così deciso di procedere con i controlli. Dalle verifiche è venuto fuori che il camion non era assicurato e che il venditore di frutta e verdura era senza licenza di vendita su area pubblica. La multa per l’assicurazione è stata di 600 euro con il sequestro, più elevata la sanzione per le vendita abusiva, circa 5mila euro.