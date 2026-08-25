La strada della Lomellina riaprirà venerdì 28 agosto solo in via provvisoria. Conclusa la vendemmia, dopo la metà di settembre, chiuderà di nuovo per consentire l’apertura del cantiere finanziato con 400mila euro dalla Regione previsto per sistemare la frana al chilometri 3, nel territorio di Novi, dove la provinciale è interrotta da marzo del 2025. Lavori assegnati all’impresa Sodis di Quarona (Vercelli). Lo fa sapere la Provincia

“Per non compromettere lo svolgimento della vendemmia del Gavi – spiegano da Palazzo Ghilini -, la Provincia ha deciso di compiere un ulteriore sforzo e realizzare una sistemazione provvisoria del tratto interessato affidato alla ditta Scorza Costruzioni di Bosio consentendo così alle aziende agricole che utilizzano la SP 158 di poter svolgere regolarmente le attività di raccolta delle uve”.

“Avevamo preso un impegno con il territorio e in particolare con il Consorzio del Gavi: fare tutto il possibile per consentire alle aziende agricole di affrontare la vendemmia senza i disagi provocati dalla chiusura della strada. Per questo abbiamo lavorato per realizzare in tempi stretti una sistemazione provvisoria che ci permetterà di riaprire la SP 158 venerdì 28 agosto», dichiarano il Presidente della Provincia di Alessandria Luigi Benzi ed il Consigliere delegato alla Viabilità Giacomo Perocchio. Una volta terminata la raccolta delle uve, la strada verrà nuovamente chiusa, secondo le fasi necessarie, per consentire l’esecuzione dell’intervento definitivo. “Siamo consapevoli che la soluzione provvisoria non può essere considerata la risposta definitiva al problema. Proprio per questo, mentre abbiamo lavorato per garantire la transitabilità durante la vendemmia, abbiamo portato avanti la progettazione dell’opera definitiva, che oggi è stata affidata e potrà partire con la consegna del cantiere prevista nella seconda metà di settembre – spiegano il Presidente e il Consigliere delegato -. È importante sottolineare che l’intervento definitivo vale 400.000 euro, grazie alle risorse che la Regione Piemonte ha riconosciuto alla Provincia per i danni alluvionali dell’aprile 2025. È un investimento importante per il ripristino della viabilità e per la sicurezza di questo tratto di strada”. La Provincia assicura che continuerà a seguire direttamente l’intervento, mantenendo il confronto con il Consorzio tutela del Gavi Docg, le aziende agricole e il territorio, con l’obiettivo di limitare il più possibile i disagi e arrivare alla definitiva sistemazione della SP 158.