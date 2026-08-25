Memorie dal gulag: la testimonianza di Anna Szyrszko-Grzywacz

Un racconto lucido e doloroso che riemerge dal buio della repressione sovietica. Venerdì 28 agosto il Museo della Resistenza “G.B. Lazagna” a Rocchetta Ligure, ospiterà la presentazione del volume La mia vita nel gulag – Memorie di Workuta 1945-1956, scritto da Anna Szyrszko-Grzywacz e pubblicato da Guerini e Associati. L’opera è inserita nella collana Memoria Italia, espressione diretta di Memorial International, la storica organizzazione per i diritti umani fondata a Mosca da Andrej Sacharov nel 1989, sciolta d’autorità dalla Federazione Russa nel 2022 e insignita quello stesso anno del Premio Nobel per la Pace. Al centro del libro c’è la drammatica vicenda personale dell’autrice: condannata a soli 22 anni per la sua militanza nell’Armia Krajowa (l’esercito clandestino della resistenza polacca), Anna trascorse ben undici anni ai lavori forzati nel durissimo campo di Workuta, nella Siberia settentrionale. L’incontro, inserito nella settima edizione della rassegna estiva “Dalle storie alla storia”, promossa dall’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’età Contemporanea di Alessandria (ISRAL), vedrà la partecipazione di Barbara Grzywacz, figlia dell’autrice. A dialogare con lei sarà Cesare Manganelli, direttore della biblioteca dell’ISRAL.

Il weekend proseguirà con un’ulteriore occasione di approfondimento: sabato 29 agosto, porte aperte sia al Museo della Resistenza “G.B. Lazagna” sia al Museo d’Arte Sacra della Diocesi di Tortona. La giornata di sabato costituirà l’ultima data utile per visitare la mostra temporanea dedicata al Living Theatre Europa.