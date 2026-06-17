Appennino Bike Tour fa tappa a Borghetto di Borbera

Le colline che sfociano nei paesaggi selvaggi della Val Borbera diventano il centro di gravità della mobilità dolce italiana. Sabato 20 giugno, Borghetto di Borbera ospiterà la tappa piemontese della seconda edizione dell’Appennino Bike Tour Festival, il viaggio itinerante lungo tutta la dorsale appenninica dedicato al turismo lento e alla crescita sostenibile delle aree interne. L’evento non è solo una grande festa delle due ruote, ma un vero e proprio laboratorio di idee capace di unire istituzioni, associazioni e imprese locali per promuovere il patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico del territorio. A partire dalle 17.00, il cuore del paese, Piazza Alpini, cambierà volto per accogliere famiglie, appassionati e curiosi. L’area promozionale ospiterà stand informativi, operatori turistici e aziende locali, affiancati da uno spazio ludico-didattico dove i più piccoli potranno imparare a pedalare in sicurezza.

Il programma della giornata si articola su due appuntamenti principali:

Ore 17.00 – La pedalata promozionale: Un percorso aperto al pubblico alla scoperta della frazione di Persi , antico borgo di origine romana. Qui i partecipanti potranno degustare il celebre Salame Greco Dolce, la prima Denominazione Comunale (De.Co.) di Borghetto di Borbera.

Un percorso aperto al pubblico alla scoperta della frazione di , antico borgo di origine romana. Qui i partecipanti potranno degustare il celebre Salame Greco Dolce, la prima Denominazione Comunale (De.Co.) di Borghetto di Borbera. Ore 19.30 – Il Forum regionale sullo Sviluppo Sostenibile: Un tavolo di confronto istituzionale incentrato sulle opportunità di crescita per le aree interne. I contributi emersi a Borghetto non andranno perduti: confluiranno infatti nel II Congresso nazionale sullo Sviluppo sostenibile dell’Appennino, che si terrà il prossimo 17 novembre alla Camera dei Deputati.

L’importanza strategica dell’evento è stata rimarcata dai rappresentanti della Regione e dell’amministrazione locale, che vedono nel festival un volano per l’economia del territorio. Il sindaco di Borghetto di Borbera, Domenico Franco Angelo Saporito, ha ricordato l’anima fortemente legata all’escursionismo del suo comune: “Siamo una cerniera naturale tra Piemonte e Liguria, a due passi dalle Strette di Pertuso e da importanti cammini come il Cammino dei Ribelli. I nostri impianti e la tradizione cicloescursionistica ci rendono il palcoscenico ideale per questa manifestazione”. L’Assessore regionale agli Enti locali, Enrico Bussalino, che sottolinea la centralità della provincia: “La sfida è trasformare i piccoli Comuni in grandi opportunità. La Val Borbera e l’Appennino piemontese hanno tutte le caratteristiche per attrarre un turismo sostenibile e di qualità”. Infine, Enrico Della Torre, direttore generale di Vivi Appennino, ha tracciato l’obiettivo a lungo termine dell’iniziativa: “Borghetto rappresenta esattamente il nostro spirito: un territorio ricco di storia che può costruire il suo futuro attraverso la sostenibilità. Stiamo creando una rete nazionale per fare dell’Appennino il protagonista del futuro sostenibile del Paese”.