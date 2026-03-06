Arquata Scrivia, un ufficio postale interamente al femminile

La realtà della provincia di Alessandria vede il 70% di donne impiegate negli uffici postali. Ben 29 uffici, inoltre, sono ad esclusiva presenza femminile proprio come quello di Arquata Scrivia, che conta 6 donne al servizio dei cittadini, come ricorda Poste Italiane. Simona Natrella, Direttrice dell’ufficio postale, incarna perfettamente la volontà di Poste Italiane di valorizzare i talenti e la leadership femminile. “Il nostro motto si traduce in un gioco di squadra continuo, con grandissima collaborazione da parte di tutte – afferma Natrella. Io sono direttrice ad Arquata dal 2021, quindi penso di essere ormai un punto di riferimento per la cittadinanza”. Il popoloso comune alessandrino ha una clientela variegata, gestita al meglio dalla direttrice e dal suo team al femminile: ”Spesso ci capita di aiutare clienti in difficoltà, riuscendo ad arrivare a una soluzione grazie all’aiuto reciproco. Con le mie colleghe siamo anche amiche, ci vediamo pure fuori dal posto di lavoro”.

Anche nel 2026, per il settimo anno consecutivo, a Poste Italiane è stata assegnata la certificazione “Top Employers”, che seleziona in tutto il mondo le aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane. Poste Italiane, inoltre, celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica disponibile negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Alessandria oltre che negli Spazio Filatelia del territorio.