La Gaviese torna nella sua “casa”, lo stadio Pedemonte di Gavi. A dare la notizia è la stessa polisportiva con un post di Facebook. Domani, 7 marzo, infatti, sul manto rifatto in sintetico giocheranno i giovani della juniores contro la Novese mentre domenica toccherà alla prima squadra sfidare la Santostefanese.

Un ritorno al Pedemonte in ritardo rispetto alle previsioni: lo scorso anno si era parlato di gennaio 2026 o addirittura di dicembre 2025 mai lavori di rifacimento del manto e della recinzione, costati 600mila euro al Comune, hanno avuto bisogno ancora di qualche mese.

Prima ancora, sotto una parte del campo da calcio è stata costruita la maxi vasca per le acque provenienti dal versante del Forte e da via Roma e via Voltaggio, necessaria per evitare gli allagamenti dell’impianto sportivo.

Nel frattempo, la Gaviese ha giocato nel campionato precedente a Castelletto d’Orba e in quello in corso ad Arquata Scrivia.

Resteranno chiuse le tribune: servono lavori di adeguamento alla norme di sicurezza. Costo: 200mila euro compresi i lavori per gli spogliatoi.