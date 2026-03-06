Ponte della Castagna: i lavori per la riapertura costati 191 mila euro

Sono costati 191 mila euro i lavori per la riapertura provvisoria del ponte della Castagna, a Borghetto Borbera. Lo fa sapere il presidente della Provincia, Luigi Benzi, in un posto su Facebook nel quale ricorda per l’appunto che il viadotto è stato riaperto oggi, 7 marzo, alle 13, senza fasce orarie, con la viabilità ripristinata a senso unico alternato regolato dai semafori essendo il ponte ridotto a una sola carreggiata dopo il crollo dell’11 febbraio e la demolizione della parte più antica.

“Dalla riapertura del 21 febbraio – scrive Benzi -, oltre alle ultime lavorazioni, si è completata la demolizione della parte di ponte in muratura e portate via tutte le macerie. E’ stato un lavoro in “somma urgenza”, per un importo pari a circa 191.000 euro, che ha permesso di ridurre il più velocemente possibile i disagi degli abitanti della Val Borbera e Spinti”.

Per il futuro, annuncia Benzi, “si sta lavorando a una soluzione definitiva, per tornare al doppio senso, che permetta di avere tempi brevi di ripristino del ponte e i minori disagi possibili per le Valli Borbera e Spinti“.