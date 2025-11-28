Solo due giorni prima aveva tentato un furto in una concessionaria di auto a Tortona, ferendo tra l’altro due carabinieri. Dopo l’arresto da parte dell’Arma era stato sottoposto all’obbligo di firma ma il 18enne, originario della provincia di Torino, ci ha riprovato: ha rubato presso un barbiere in una casa, dove ha preso le chiavi di un motorino prima di essere messo in fuga dai proprietari dell’abitazione. I carabinieri lo hanno fermato nelle vicinanze e anche stavolta ha reagito in maniera violenta, senza però ferire nessuno. E’ stato così nuovamente arrestato per furto, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Stavolta, il giudice gli ha imposto il divieto di dimora nel Comune di Tortona. In sostanza, è di nuovo libero, in attesa del processo.