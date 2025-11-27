La Resistenza continua a raccontarsi

Proseguono gli appuntamenti della rassegna culturale “Resistenza e…”, promossa dal Comune di Novi Ligure e dal Comitato per le Celebrazioni dell’Ottantesimo della Liberazione. L’iniziativa mira a esplorare i molteplici linguaggi attraverso cui la storia della Resistenza è stata narrata e tramandata nel tempo.

Dopo il recente incontro dedicato al cinema, che il 18 novembre ha visto protagonista il critico cinematografico Sergio Arecco, la rassegna torna con un nuovo evento focalizzato sul mondo dei libri: “Resistenza e… editoria locale”.

L’appuntamento è fissato per giovedì 4 dicembre, alle 17.45, nella sala conferenze della Biblioteca civica (via Marconi, 66). La conferenza sarà condotta da Pier Maria Ferrando e si concentrerà in particolare sul ruolo cruciale che l’editoria del territorio ha avuto nel conservare e diffondere le storie della Liberazione.

Durante l’incontro, verranno analizzati volumi significativi che hanno contribuito a questa memoria storica, tra cui titoli come Comunisti e Partigiani e L’equilibrio mobile di Manlio Calegari, Aria di libertà e Pierina: La staffetta dei ribelli di Federico Fornaro, Il canto di Chicchirichì di Graziella Gaballo e Pierluigi Pernigotti, e Ponte rotto di G.B. Lazagna.

L’evento sarà ulteriormente arricchito dalla lettura di brani scelti, a cura degli studenti del Liceo Amaldi.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la sezione A.N.P.I. di Novi Ligure, l’I.S.R.A.L. (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Alessandria) e la Biblioteca Civica di Novi Ligure. La rassegna “Resistenza e…” prevede ulteriori incontri che saranno resi noti prossimamente.