Lavagnino Festival Music & Cinema: Red Canzian premiato a Gavi

Prosegue con il terzo appuntamento l’International Lavagnino Festival Music & Cinema. Stasera, 28 novembre, alle 21, nel Teatro “Angelo Francesco Lavagnino” di Gavi, in programma “Tanta voglia…di cinema!” con l’Ensemble d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria, formata per l’occasione da Serafino Tedesi e Francesco Bonacini ai violini, Maurizio Redegoso alla viola, Luciano Girardengo al violoncello e Michela Gatti al contrabbasso. Saranno eseguite musiche cinematografiche di compositori strettamente italiani, quali Lavagnino e Morricone, e canzoni dei Pooh, cioè Stefano D’orazio, e Roby Facchinetti e Red Canzian, quest’ultimo presente alla serata nel teatro gaviese dove riceverà il “Lavagnino Composer Award” 2025 e sarà intervistato da Luigi Giachino, compositore e direttore del conservatorio “Paganini” di Genova. Red Canzian entra nel 1973 a far parte dei Pooh, il più importante gruppo italiano. Nel 2022 ha debuttato nei migliori teatri italiani con “Casanova Operapop”, un vero kolossal di teatro musicale, che ha presentato anche in Cina con tappe a Shanghai e Xiamen. È stata la prima produzione interamente “Made in Italy” a raggiungere il paese in lingua originale italiana, segnando un momento importante per il musical italiano all’estero. Ha scritto inoltre 5 libri, nei quali attraverso racconti legati a ricordi ed esperienze di vita, parla di natura, di alimentazione ma anche di sogni e aspirazioni della vita, da proteggere. E’ stato insignito, insieme ai suoi colleghi, dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana dal Presidente Francesco Cossiga. La serata sarà presentata da Luciano Tirelli. L’ingresso è ad offerta a cura del Rotary Club Gavi Libarna, a favore del service distrettuale “Aiuto psicologico a vittime di violenza domestica”.