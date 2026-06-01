A poco più di un anno dalle dimissioni da presidente del sindaco Simone Pestarino, il Comune di Mornese rientra nella giunta dell’Unione montana Dal Tobbio al Colma con ben due rappresentanti, entrambe donne: Sara Oltracqua, vicesindaco, che sarà vice del presidente Giuseppe Coco, e la consigliera comunale Ada Conti, che sarà assessora. Lo ha deciso il Consiglio dell’Unione nella seduta di giovedì scorso a Silvano d’Orba.

Sostituiscono i dimissionari Domenico Merlo e Alberto Caminati, sindaci di Bosio il primo e di Casaleggio Boiro il secondo. Avevano lasciato l’incarico in polemica con l’inerzia della giunta e per la decisione di affidare direttamente alla Comuni riuniti Belforte Monferrato una quota dei fondi Ato.

Mornese, dopo l’uscita di Bosio e Casaleggio Boiro, sarà l’unico Comune montano in giunta: gli altri, Silvano d’Orba (con il presidente Coco), Montaldeo (rappresentato dall’assessore Marco Delorenzi) e Belforte (con l’assessore esterno Franco Ravera) sono tutti collinari, un paradosso per l’Unione montana. Anche per questo la scelta di Oltracqua e Conti non ha placato le polemiche all’interno del Consiglio dell’Unione. Il consigliere Andrea Tenconi (Casaleggio Boiro) ha ricordato che il suo Comune aveva proposto inutilmente l’assessore Martina Repetti, il sindaco di Lerma, Bruno Aloisio, si è astenuto sia nei confronti di Oltracqua che di Conti, scelta contestata anche dalla minoranza poiché Conti non fa parte del Consiglio dell’Unione, al contrario di Oltracqua: secondo il consigliere Gloriano Alloisio, Conti deve assessore “esterno”, in base allo statuto dell’Unione che ne prevede però solo uno, ruolo già ricoperto da Ravera. Non solo: sindaco e vicesindaco di Tagliolo, Marianna Lipartiti e Federico Robbiano, hanno lasciato la sala consiliare al momento del voto. Alla fine, le due amministratici di Mornese sono state votate con un margine di appena 2-3 voti, a testimonianza del clima tutt’altro che tranquillo.