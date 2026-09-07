La Banda dei Vigili del Fuoco protagonista al “Novi Musica Festival”

Piazza Dellepiane sarà il palcoscenico di una delle serate dell’estate culturale cittadina. Sabato 12 settembre, alle 21, il cuore di Novi Ligure accoglierà il concerto della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, diretta dal Maestro Donato di Martile, nell’ambito del cartellone del Novi Musica Festival. Fondata formalmente nel 2017, raccogliendo la storica eredità della fanfara attiva sin dal 1939, la Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conta oggi su un organico di 45 musicisti d’eccellenza, tutti diplomati nei più prestigiosi conservatori italiani. Capace di unire rigore istituzionale e straordinaria sensibilità artistica, il complesso è ormai una presenza fissa nelle cerimonie e negli appuntamenti sinfonici di rilievo nazionale, riscuotendo costantemente il plauso unanime di critica e pubblico.

L’evento, organizzato congiuntamente dalle associazioni Karkadè e Novi Musica e Cultura in sinergia con il Comune di Novi Ligure, è idealmente dedicato al Concorso Novimusica. Momento clou della serata sarà la prima esecuzione assoluta del brano vincitore dell’edizione 2025 del concorso, composto da Giovanni Lombardi, che salirà sul palco per ritirare il riconoscimento. Sotto la direzione artistica del Maestro Maurizio Billi, già direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato, il Novi Musica Festival prosegue nel solco dell’eredità del Novi Marenco Festival. Per oltre vent’anni la rassegna ha portato a Novi le maggiori orchestre sinfoniche italiane e i più acclamati complessi ministeriali.

Nella stessa giornata, Piazza Venti Settembre farà da cornice a Pompieropoli, evento per bambini realizzato insieme all’UNICEF di Novi Ligure, coordinato dalla Prof.ssa Soatto.

In caso di maltempo il concerto si terrà si terrà all’interno della Chiesa di San Nicolò. Ingresso a offerta con prenotazione obbligatoria: 380 5827986 [email protected]