Novi Ligure. Mogli distratte, soci in fuga e crisi esistenziali

Immaginate la scena: villetta a schiera nella nebbiosa provincia del nord, conto in banca rassicurante, moglie formale, due figli che vi considerano poco più di un elemento d’arredo. Tutto scorre sui binari della perfetta noia borghese, finché una mattina il vostro socio in affari decide di svuotare la cassa e sparire alle Bahamas (o giù di lì), lasciandovi con un pugno di mosche e un mandato di cattura morale. Cosa fareste? C’è chi si dispera e chi, invece, si dà alla macchia scoprendo che la clandestinità ha persino un certo fascino letterario. Parte da questo tragicomico bivio “Il grande mangiatore Studio 1”, il nuovo inedito dell’eclettico attore e regista Emanuele Arrigazzi, in scena venerdì 30 ottobre alle 21.00 sul palco del Salotto Teatro Lucedio (Via Verdi 138, Novi Ligure), per la rassegna Incantamenti.

Lo spettacolo, impreziosito da inserti tratti dal mondo stralunato di Ermanno Cavazzoni, racconta la rocambolesca metamorfosi di un uomo qualunque che, perso tutto, si ritrova a vivere sotto falso nome ai margini della legalità. Tra cattive compagnie e una quotidianità da fuggitivo, scatta l’imprevisto: la passione divorante per la scrittura e per l’arte del racconto. Da lì, il dilemma definitivo che prima o poi sfiora chiunque: buttarsi a capofitto nei propri sogni o rimettersi a inseguire il dio denaro? Arrigazzi sale sul palco da solo per moltiplicarsi in tutti i protagonisti della vicenda, regalando un monologo brillante che fa ridere ma punge dove serve: quanto tempo buttiamo via dentro vite comode ma vuote? Esiste davvero una seconda possibilità per reinventarsi da capo?

I posti nel salotto teatrale di Via Verdi sono limitati. Per riservare una poltrona basta inviare un messaggio SMS o WhatsApp al numero 339 8580173.