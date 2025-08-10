Aspettando Ferragosto: gli eventi nelle Valli dal 11 al 14 agosto

Il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Fermo, che svolge sotto i castagni secolari del Bosco dei Narcisi a Roccaforte Ligure, si terrà domani lunedì 11 agosto. Il programma prevede: dalle 9 del mattino e per tutta la giornata bancarelle dove si potranno trovare, oltre a varie tipologie di merci, prodotti tipici ed enogastronomici di produzione locale; alle 11 sarà celebrata la messa. Chi avrà prenotato potrà degustare la grigliata dalle12.30. Alle16.30 frittelle e musica questa volta per tutti. Dalle 21 apericena e alle 22.30 San Fermo by Night con Dj Lele e Leonardo Tavella. Per i più piccoli durante la giornata “i giochi di una volta” con Officina Clandestina e area calcio.

A Cabella Ligure, mercoledì 13 agosto dalle 20, i vicoli del borgo si inonderanno delle note vocali di gruppi canori, accompagnata da un percorso gastronomico che celebra la cucina locale. Una nuova proposta di intrattenimento che coniuga musica e cibo in una serata dal titolo “caruggi in canto”. Oltre alla Corale Alta val Borbera, organizzatrice dell’evento, molti artisti si alterneranno eseguendo arrangiamenti polifonici di brani pop italiani e stranieri,: Simona Colonna e i Lalaguys, con musica folk e dal mondo; Gruppo Vilamba , con brani di musica folk irlandese; Coro Amici della Montagna con canti di montagna e degli alpini; Squadra di Canto Canterini delle 4 Valli con canto popolare genovese; Gruppo Bifolk country blues e, la straordinaria partecipazione del sassofonista Ruslan Pashynskyi. Il percorso enogastronomico costa 20€ e la prenotazione è obbligatoria al sito: www.caruggincanto.it

A San Sebastiano Curone torna, giovedì 14 agosto, l’atteso appuntamento con “Il Borgo diventa Osteria”, la manifestazione enogastronomia, che si tiene dal 2013, la sera della vigilia di ferragosto e, che sin dalla prima edizione, è diventata un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo. Le storiche ricette sansebastianesi e del territorio vengono proposte nei diversi stand dei tanti ristor-attori e produttori enogastronomici ​di eccellenza posizionati per le vie e nelle piazze del borgo, luoghi che si trasformano in una vera e propria “osteria a cielo aperto”. Si potranno degustare agnolotti, malfatti, gnocchi, la pasta e fagioli, i tartufi di stagione, il salame cotto e crudo, i vini dei Colli Tortonesi, le birre artigianali, il formaggio Montebore, la pasta di Salame Nobile del Giarolo alla piastra, i formaggi, il miele, le confetture, i gelati artigianali e tante altre specialità. La serata sarà accompagnata da vari spettacoli musicali.

Prosegue a Mantovana comune di Predosa la quarantottesima edizione della Fiera del Bollito misto accompagnato da classico “bagnetto”. Fino al 13 agosto, dalle 19 alle 23, anche in caso di maltempo è attiva la ristorazione, grazie allo stand al coperto. Tutte le sere danze con musica live.

Voltaggio ripropone la tradizionale Sagra degli Gnocchi al Pesto che si protrarrà nei giorni dal 13 al 16 agosto nella la zona del campo sportivo. Non solo gnocchi, per e cene si potrà scegliere tra: Risotto al Gavi – Ravioli – Taglierini ai Funghi – Arrosto – Hamburger – Trippa – Salamini alla Piastra – Wurstel – Dolci – Vino. Tutte le serate saranno accompagnate dalla musica. La festa è organizzata dal Circolo ricreativo Endas e dalla Pro Loco.