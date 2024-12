Aspettando Natale a Novi Ligure.

Con la Festa di Natale in programma sabato 14 dicembre il cuore del centro cittadino di Novi Ligure si apre a uno dei momenti più magici e partecipati dell’anno. Per l’intera giornata in corso Marenco e in via Girardengo saranno allestite bancarelle a tema natalizio e si potranno degustare castagne e vin brulè.

“La valigia di Babbo Natale” è la proposta della Biblioteca Civica di via Marconi che, dalle 10 alle 11.15 dedica, ai dai 4 anni in su, letture animate e laboratorio a cura di Ilaria Saccà e Chiara Arossa. Sempre in Biblioteca, ma alle 17.30, presentazione di “Spazi, luoghi, istituzioni. Studi in omaggio di Francesco Surdich” (Città del silenzio, 2024) che vedrà come relatori Davide Arecco, Giuseppe Rocca, docenti universitari e storici italiani. L’evento è realizzato in collaborazione con il Centro Studi In Novitate.

Sempre nel pomeriggio, nell’ambito del Concorso “Babbo Natale a Modo Mio” organizzato dalla Proloco, si svolgerà la sfilata dei Babbo Natale che si concluderà in piazza Carenzi, dove ci sarà la premiazione

Alle 18, in Piazza Dellepiane è previsto il concerto del Sunshine Gospel Choir, ensemble. Fanno parte del coro cantanti e musicisti professionisti, ma anche amatori di talento, diretti dal cantante e show man Alex Negro e ispirati dalla voce del tenore Joe Nicolosi e dal soprano Rosanna Russo.

Nel week end del 14 e 15 dicembre, funzionerà anche il trenino di Natale per un tour turistico nelle vie del centro storico (partenza dalla chiesa di San Nicolò di via Girardengo). Inoltre, prosegue fino al 21 dicembre la mostra “Il segreto delle cose semplici”, esposizione di opere scelte del prete pittore don Paolo Ponta, allestita all’Oratorio di Santa Maria Maddalena e del Santissimo Crocifisso in via G.C. Abba 28, con il seguente orario: giovedì, venerdì, sabato dalle 16.00 alle 18.30; domenica dalle 10.00 alle 12.00