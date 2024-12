A Rocca Grimalda il concerto per pianoforte del Duo Giliberto/Faragli.

Si conclude a Rocca Grimalda, nella Cantina di Palazzo Borgatta, sabato 14 dicembre alle 21.00, “Il Festival Settimane Musicali Internazionale 2024”. Protagonista di questo ultimo evento per questa edizione sarà il Duo Giliberto/Faragli, un concerto per pianoforte a quattro mani, “Lontano per il vasto mondo”.

“Si è scelto, per concludere la stagione – spiegano gli organizzatori -,un programma musicale ispirato a quasi due secoli di musica, a compositori di diversa nazionalità, ma ad opere con un unico protagonista: il pianoforte, lo strumento solistico per eccellenza, che però questa volta sarà destinato ad essere suonato da due pianisti, Silvia Giliberto e Gianluca Faragli. Questo organico per pianoforte permette ai musicisti di condividere non solo lo stesso spartito, ma anche il medesimo strumento. Suonare a quattro mani è un’esperienza unica: si deve condividere uno stesso spazio, bisogna sapersi adattare alle esigenze fisiche, morali e spirituali dell’altro, si possono creare contrasti che poi vanno ricomposti e si condivide lo stesso amore per la musica”.

La musica “a quattro mani “, come dicono il melomani, affina la capacità di ascolto e contribuisce ad accentrare l’attenzione del pubblico. Il concerto di sabato si aprirà con l’Op. 66 di Robert Schumann e, passando attraverso due polacche del compositore tedesco Ferdinand Ries, si concluderà con sei pezzi dell’Op. 11 di Rachmaninov. Ed è proprio l’Opera 66 di Schumann denominata “Bilder aus Osten” (Quadri d’oriente) che ispira il titolo del concerto e che, ancora una volta rappresenta la globalità della musica classica.

Continua, anche in quest’ultimo appuntamento, la campagna di raccolta fondi a favore della LILT per interventi in ambito oncologico a livello provinciale.

Per Info: www.amcpentagramma.com