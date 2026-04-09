Chiuderà per alcuni mesi, salvo novità, il ponte di Borgonuovo, a Gavi. In vista degli annunciati lavori di restaurato e messo in sicurezza, la Provincia ha assegnato l’appalto a un’impresa di Milano, la Caruso Costruzioni, che ha presentato l’offerta migliore tra le 34 depositate rispondendo al bando di gara pubblicato a gennaio.

Il progetto prevede per il ponte sul Lemme interventi sulle arcate in pietra, sugli sbalzi in cemento e sui cordoli. Inoltre, verranno rifatte le ringhiere. Il viadotto è vincolato dalla Soprintendenza essendo stato costruito secoli fa. I lavori ammontano a circa 500 mila euro, con una spesa totale di 800mila euro, compresa la progettazione, finanziata dal ministero delle Infrastrutture.

Lo scorso anno la Provincia aveva annunciato che i lavori sarebbero iniziato questa primavera con la chiusura totale del ponte. Si deve valutare la possibilità di transito solo per i pedoni. Al momento non ci sono ancora date precise sull’apertura del cantiere.