Tra Clown e Stand-up: weekend di “Rivoluzioni” ad Arquata e Gavi

L’Accademia della Juta propone due serate all’insegna del circo contemporaneo e della satira. Venerdì 10 aprile a Arquata l’Odissea di un clown, sabato 11 a Gavi lo show “Misto Fantasia”. Il confine tra apparenza e sostanza si fa sottile nel prossimo fine settimana della stagione teatrale “Prove Generali di Rivoluzioni”. Il cartellone 2025-26 dell’Accademia della Juta, sotto la direzione artistica di Vincenzo Ventriglia, si prepara a vivere una “doppietta” di appuntamenti che promette di far riflettere e ridere, toccando corde emotive profonde e territori della comicità più dissacrante. Il sipario si alzerà venerdì 10 aprile alle 21.00 presso il Teatro della Juta di Arquata Scrivia. Protagonista assoluto sarà Giorgio Bertolotti, fondatore del celebre MagDaclan Circo, con il suo spettacolo “Nessuno, l’Odissea di un clown”. Nato da un’esperienza diretta vissuta nel centro di accoglienza per senzatetto “Beltrame” di Bologna, lo spettacolo è un viaggio poetico e surreale. Al centro della scena, un barbone e il suo cappotto logoro si muovono tra i rifiuti, trasformando oggetti dimenticati in frammenti di immaginazione. “Un’opera che invita a riflettere su come anche una vita apparentemente ‘nessuna’ possa brillare di significato,” spiegano gli organizzatori. Attraverso tecniche clownesche, musica e movimento, Bertolotti esplora i temi della solitudine e della speranza, portando sul palco la resistenza di chi cerca, nonostante tutto, un senso di appartenenza.

Il testimone passerà poi al Teatro Lavagnino (ex Civico) di Gavi, dove sabato 11 aprile alle 21.00 andrà in scena “Misto Fantasia”. Si tratta di un ritorno alle radici del varietà e del cabaret, un contenitore esplosivo di Stand-up Comedy e satira. Lo show nasce dall’incontro tra l’esperienza decennale di Davide Fabbrocino e l’energia di Mattia Silvani. Insieme a loro, sul palco, una squadra affiatata di talenti locali: Pietro Della Casa: musicista che accompagnerà la serata con canzoni comico-satiriche; Valentina Ciampi: attrice alessandrina che completerà il gruppo con la sua verve istrionica. Tra parodie televisive, gag “no-sense” e riflessioni sui vizi della società moderna, “Misto Fantasia” promette un’immersione totale nell’improvvisazione più pura.

La stagione è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo (progetto Corto Circuito) e gode del sostegno di Fondazione CRT, Regione Piemonte e delle amministrazioni locali