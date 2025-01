Aumento del gas? Secondo Acos è colpa dell’IVA.

“L’aumento delle bollette non è collegato ad un aumento delle tariffe imposto da ACOS Energia, ma è direttamente connesso a fattori esterni che hanno avuto un impatto significativo sui costi”. L’Azienda spiega ai consumatori perché le utenze hanno avuto un incremento importante. Fino al 31 dicembre del 2023, è stata applicata la riduzione dell’IVA al 5%, con il ritorno dell’aliquota al 22% c’è stato un aumento significativo. Per questo motivo, anche a parità di consumi, il confronto tra gli importi delle bollette di Novembre-Dicembre 2024 con quelli degli stessi mesi del 2023 non è corretto. Vero è che nella seconda metà del 2024, il costo del gas sui mercati internazionali è aumentato progressivamente, riflettendosi inevitabilmente sulle forniture. “Sappiamo bene quanto tutto ciò possa pesare sui bilanci familiari e vogliamo essere al vostro fianco per affrontare questa situazione. Dichiarano dalla Direzione e dall’Ufficio Commerciale di ACOS Energia:. – Inoltre, le nostre offerte sono assolutamente allineate al mercato e anzi in molti casi ben al di sotto della media rispetto alla maggioranza degli operatori. Vi invitiamo a contattarci direttamente o a visitare i nostri uffici per ricevere l’assistenza di cui avete bisogno. Grazie per la fiducia che continuate a riporre in ACOS Energia”. La Società ricorda le opportunità a favore dei propri clienti, spiegando che per chi ne avesse necessità, offre la possibilità di suddividere gli importi in 2 o 3 rate, rendendo più gestibile la spesa. Inoltre, i consulenti di ACOS Energia sono a disposizione presso gli sportelli per valutare eventuali opportunità di miglioramento delle vostre tariffe. Inoltre, se siete clienti di altri operatori, Acos Energia può gratuitamente offrirvi un’analisi delle vostre bollette, al fine di verificare se la tariffa che vi viene applicata sia già allineata al mercato o se ci sia la possibilità di un risparmio.

ACOS Energia S.p.A. è una società di vendita di gas naturale, opera nei territori del Novese, Ovadese, Tortonese, Alessandrino ed è in costante espansione in tutta la provincia, fornendo un servizio puntuale e trasparente. La sua presenza sul territorio è garantita dagli uffici commerciali di Novi Ligure, Tortona, Ovada ed Alessandria; questi rappresentano un punto di contatto con i clienti che possono assicurarsi un servizio di consulenza continuo e professionale e tariffe trasparenti e sempre concorrenziali sul mercato energetico attuale.