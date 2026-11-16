I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato un 33enne per la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Il primo intervento era stato eseguito su richiesta di aiuto del padre dell’uomo, picchiato dal figlio convivente in preda a uno scatto d’ira per non aver ottenuto il denaro richiesto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Alessandria, il giovane era stato allontanato d’urgenza dall’abitazione in esecuzione dei citati provvedimenti.
Tuttavia, due giorni dopo, l’uomo si è ripresentato presso la casa del padre, incurante della misura cautelare a suo carico. Sorpreso sul posto dai Carabinieri, il 33enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Alessandria a disposizione dell’autorità giudiziaria, scongiurando così ulteriori conseguenze per l’incolumità del genitore.