Sulle contestazioni sollevate dal Comune di Bosio nei confronti della Comuni Riuniti Belforte Monferrato (Crbm) (https://www.giornale7.it/bosio-accusa-la-comuni-riuniti-belforte-monferrato-gestione-illegittima/) intervengono i consiglieri comunali rappresentanti dell’Associazione Concezione Bene Comune, Alessandro Figus (Belforte), Gloriano Alloisio (Lerma) e Roberto De Marco (Mornese). “Trasparenza dei conteggi, imputazione dei costi e rispetto delle convenzioni – sostengono – riguardano tutti i Comuni serviti e i cittadini che finanziano il Servizio idrico integrato attraverso la tariffa. Avevamo già chiesto chiarimenti sul rispetto dei protocolli d’intesa fra Comuni e CRBM e avviato al Tar un contenzioso sul possibile conflitto d’interessi o incompatibilità del presidente di Crmb Ravera con i ruoli di vicesindaco di Belforte e assessore dell’Unione Montana. A Lerma avevamo segnalato l’impiego della vigilessa comunale in attività nell’interesse di CRBM. La prassi è cessata dopo il nostro intervento, ma restano da chiarire la base su cui era stata adottata, le attività svolte e gli eventuali rapporti economici tra Comune e società“.

A giugno, come consiglieri comunali e dell’Unione Montana Dal Tobbio alla Colma, “abbiamo chiesto ai Comuni interessati e a CRBM l’ammontare dei crediti degli enti per rimborsi di mutui, canoni demaniali relativi all’acqua e altri oneri. Hanno risposto soltanto Tagliolo Monferrato e Lerma, indicando rispettivamente euro 15.164,41 ed euro 14.775,88 per le annualità 2024 e 2025. CRBM non ha fornito riscontro. Sulle fosse Imhoff pubbliche, il presidente di CRBM ha affermato che vengono pulite quando necessario e che, altrimenti, il costo non viene esposto ai fini tariffari. Rispondendo alla nostra richiesta, EGATO6, il 5 novembre scorso ha precisato che gestione, manutenzione, spurgo e svuotamento degli impianti pubblici compresi nel Servizio idrico integrato spettano al gestore e sono finanziati dalla tariffa. Pur senza una cadenza fissa di svuotamento, sono richiesti ispezioni periodiche, monitoraggio di fanghi e croste e interventi programmati prima che la funzionalità sia compromessa. La risposta del Presidente risulta dunque incompleta: occorre documentare, attraverso censimenti, ispezioni, monitoraggi e rendicontazione, come venga accertata la necessità degli interventi”.

“È comprensibile – aggiungono – che Bosio si affidi a un legale per ottenere documenti ufficiali e tutelarsi. Non dovrebbe però spettare al singolo Comune ricostruire dopo anni rapporti economici e prestazioni che devono essere documentati e accessibili ai soci.

Chiediamo a CRBM risposte complete e conteggi ufficiali, distinti per Comune e annualità, su prestazioni eseguite, attività del personale comunale, crediti e debiti reciproci e criteri di imputazione dei costi. Chiediamo ai Comuni soci di esercitare le proprie funzioni di indirizzo e controllo e a EGATO6 di verificare, nelle proprie competenze, gli obblighi di manutenzione, programmazione e rendicontazione. Il caso Bosio riguarda la gestione di un servizio pubblico essenziale, non un semplice contrasto locale. Dopo richieste senza risposta e documenti che, secondo quanto riferito, sarebbero ancora “bozze”, servono atti ufficiali, dati verificabili e un confronto trasparente con tutti i Comuni interessati”.

I soci della Crbm sono Belforte Monferrato, Bosio, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Fresonara, Lerma, Montaldeo, Mornese, Sardigliano, Tagliolo Monferrato, Villalvernia e Volpeglino.