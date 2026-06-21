Durante un’escursione sulle alture di Serravalle Scrivia, una donna di Milano, ieri, 20 giugno, ha improvvisamente perso l’orientamento, allontanandosi dal sentiero principale e facendo perdere le proprie tracce. Il marito, dopo avere tentato invano di rintracciarla da solo setacciando la zona circostante, nel tardo pomeriggio ha dovuto arrendersi e lanciare l’allarme.

​Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi con Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, insieme ai colleghi Forestali, ai Vigili del Fuoco e ai volontari del Gruppo Ranger di Arquata Scrivia dotati di unità cinofile. Alla sera, i Vigili del Fuoco hanno allestito un posto di comando avanzato (Ucl) per coordinare le operazioni e chiesto l’arrivo di droni e specialisti cinofili anche da Liguria e Lombardia.

​Circa trenta uomini hanno battuto palmo a palmo il territorio per tutta la notte, concentrandosi sui sentieri che si snodano a partire dalla chiesa di Montei.

​La svolta è arrivata intorno alle 10 del mattino di oggi nel Comune Gavi*. I proprietari di una cascina hanno notato la presenza della donna all’interno del loro capanno degli attrezzi, dove si era addormentata per trovare riparo dal freddo della notte. ​Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gavi. Nonostante la notte trascorsa all’addiaccio e un evidente stato di disidratazione, la donna è apparsa in discrete condizioni generali. Trasportata per accertamenti all’ospedale di Novi Ligure, ha potuto finalmente riabbracciare il consorte e i parenti giunti nel frattempo da Milano e da Ascoli Piceno.