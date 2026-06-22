Francavilla Bisio, la pro loco ha festeggiato i suoi primi 40 anni

Festa dei 40 anni della Pro Loco a Francavilla Bisio. Sabato 20 giugno il presidente Carlo Semino ha dato il benvenuto e ringraziato i tanti partecipanti, tra cui molti giovani che hanno contribuito con il loro impegno di volontariato al raggiungimento di questo importante traguardo. Rosa Mazzarello e Mario Mazzarello hanno fatto la cronistoria dei quaranta anni della Pro Loco, auspicando per il presidente e per i giovani un proficuo futuro. A seguire, l’apericena con degustazione dei Ravioli DE.CO. e dolce dell’anniversario. La festa si è conclusa col concerto del Saint John Gosper Choir e con lo spettacolo Like a Rainbow, molto applaudito e apprezzato dal folto pubblico presente. Gianni Torchia