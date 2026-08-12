I Carabinieri e il personale della Polizia hanno notificato al titolare di un bar del centro di Tortona la sospensione della licenza per venti giorni a seguito del provvedimento amministrativo emesso dal Questore di Alessandria.

La decisione, spiegano dall’Arma, scaturisce dalle numerose segnalazioni e richieste di intervento giunte al 112 a partire dall’inizio dell’anno, riguardanti episodi di degrado, illeciti e turbamenti dell’ordine e della quiete pubblica nei pressi dell’attività. Tra gli eventi più gravi figura anche un’aggressione dello scorso aprile all’esterno del locale, da cui sono scaturite le indagini dei Carabinieri che, sulla scorta della denuncia presentata dalla vittima, hanno ricostruito una tentata estorsione e un episodio di lesioni personali legati allo spaccio di droga. Nella circostanza, la vittima era stata colpita al volto da un uomo inviato da un conoscente per intimidirlo e pretendere la consegna di una somma di denaro. Grazie alla videosorveglianza della zona e al successivo riconoscimento fotografico, i Carabinieri erano riusciti a identificare e denunciare i due responsabili.

Gli esiti degli accertamenti e i ripetuti controlli svolti sul territorio dai Carabinieri hanno fornito gli elementi essenziali per l’adozione del provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio, finalizzato a tutelare la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.