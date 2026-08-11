San Sebastiano Curone. Tartufo d’estate: sfatiamo un mito!

“Un territorio e tartufi per ogni stagione”. Questo il motto della serata del 14 agosto. Dalle 18.00 le vie e le piazze del centro storico di San Sebastiano Curone torneranno ad animarsi per la 12ª edizione de “Il Borgo Diventa Osteria”. L’evento, punto di riferimento per il turismo enogastronomico locale, trasformerà il suggestivo borgo alessandrino in un grande ristorante diffuso a cielo aperto, unendo convivialità, tradizione e produzioni d’eccellenza dei Colli Tortonesi. L’appuntamento di quest’anno riveste un significato ancora più strategico: rappresenterà infatti il primo grande evento di apertura verso la 43ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e Nero di San Sebastiano Curone, prevista per il prossimo novembre. Il tartufo troppo spesso è legato nell’immaginario collettivo ai soli mesi autunnali; il mondo della tartuficoltura trova in questo evento estivo l’occasione per mettersi in mostra nella sua veste più fresca. L’obiettivo degli organizzatori è promuovere la destagionalizzazione del turismo e valorizzare il lavoro dei tartufai locali durante tutto l’arco dell’anno, accendendo i riflettori sul Tartufo Nero Estivo (Scorzone), vero protagonista della serata. A rendere unica la dodicesima edizione sarà la sinergia tra i diversi attori del territorio. Gli chef e i ristoratori scenderanno in piazza proponendo un menù diffuso con ricette tradizionali e innovative, studiate appositamente per esaltare il profumo e la versatilità del tartufo estivo. Ad affiancare la ristorazione ci saranno le aziende agricole e le cantine della zona. I visitatori potranno degustare e acquistare salumi, formaggi e i rinomati vini dei Colli Tortonesi, abbinatii alle note aromatiche del tartufo. Non solo cibo. Dalle 19 a mezzanotte, nelle piazze e nei vicoli tanti momenti musicali di diversi generi, infine, alle 22 e alle 23 due spettacoli di “Laser show”, due viaggi magici attraverso i suoni. L’appuntamento è fissato per il tardo pomeriggio di venerdì 14 agosto, per una serata all’insegna del buon cibo, della cultura gastronomica e della valorizzazione delle risorse locali.