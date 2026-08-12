I focolai dell’incendio tra Mornese e Casaleggio Boiro sono stati monitorati durante la notte. Ieri, 12 agosto, nel tardo pomeriggio la situazione è andata migliorando grazie agli interventi di un Canadair e di un elicottero con svuotamenti mirati sulle fumaiole rimaste dopo giorni di lotta contro il fuoco da parte di vigili del fuoco e volontari Aib.

Nella tarda serata ancora qualche focolaio nella valle del Roverno, di fronte a cascina Seruggia, mentre all’alba di oggi ancora fiamme lungo la strada che conduce alla Lavagnina. È già attivo un elicottero per contrastare ogni riaccensione.