Un incarico da 8mila euro a un legale per risolvere la matassa dei rapporti con la Comuni riuniti Belforte Monferrato (Crbm). Il Comune di Bosio ha affidato allo studio Dal Piaz di Torino il compito di vederci chiaro nei conteggi, e non solo, tra l’ente e la società presieduta da Franco Ravera, vicesindaco di Belforte, alla quale nel 2010 era stata affidata la gestione dell’acquedotto comunale, gestione che, secondo quanto emerso sabato scorso nell’assemblea pubblica organizzata dall’amministrazione comunale a Bosio, è tutt’altro che trasparente ed efficiente. Come ha spiegato il sindaco Domenico Merlo, per anni la manutenzione ordinaria dell’acquedotto, in capo alla Crbm, è stata eseguita dal personale del Comune nonostante la Crbm abbia sempre incassato tutti i soldi delle bollette. Una prassi che l’amministrazione comunale in carica dal 2024 ha fermato ma la società di Belforte “eroga un servizio parziale” disattendendo la convenzione con il Comune.

Bosio nel 2025 ha richiesto alla Crbm i conteggi dei lavori dal 2010 al 2025 e per ottenerli ha dovuto annunciare un esposto all’autorità anti corruzione. Quello che ha ottenuto, però, secondo la definizione fornita dalla stessa società, sono solo delle “bozze” e non dei documenti ufficiali. Merlo ha parla di gestione illegittima da parte della Crbm: la convenzione con il Comune parla della presenza di un centro di costo, assente invece all’interno della società. Da qui la decisione di affidarsi allo studio Dal Piaz, anche per seguire la vicenda del potenziamento dell’acquedotto.

La maggioranza della Crbm in capo al solo Comune di Belforte con il 51% impedirebbe agli altri 13 Comuni soci di avere un ruolo nelle decisioni. Per ora, almeno ufficialmente, solo Bosio ha chiesto chiarimenti.