A settembre l’annullamento dell’autorizzazione per “Costa Popein”, ora il ritiro del progetto “Isola del vento”: sul crinale dell’Appennino tra Voltaggio e Isola del Cantone, al momento, non ci sarà nessuna torre eolica tra quelle proposte dalla società Fera di Milano. Il 2 novembre quest’ultima ha infatti chiesto alla Regione Liguria l’archiviazione della procedura ambientale per le 4 torri da 180 metri, con 18 MW di potenza, previste anch’esse nel Comune di Isola del Cantone (Genova), indicate nel progetto “Isola del vento”, in valutazione dal 2024. A marzo si era chiusa la fase di pubblicazione del progetto durante valutazione di impatto ambientale (Via), dalla quale, grazie alle osservazioni di associazioni ed enti, fra cui l’Associazione Isolese Ambientalista (Aia) e il Comune di Isola del Cantone, sono emerse grosse criticità in particolare per impatto paesaggistico del progetto. Così, poche settimane fa Fera ha chiesto di stoppare l’iter per attuare “una revisione complessiva dell’impostazione progettuale”, rivedendo anche il numero delle torri.

Un’istanza accolta dalla Regione Liguria, secondo la quale il progetto non ha superato proprio i problemi di carattere paesaggistico. Il Comune di Isola, tra l’altro, aveva impugnato al Tar la decisione della Regione di sottoporre il progetto alla Via poiché non si era tenuto conto che “Isola del vento” era in sostanza in collegamento con le altre 4 torri Costa Popein, autorizzate sin dal 2017, e che quindi l’impatto andava valutato complessivamente. Un intervento, quest’ultimo, oggetto di un ricorso da parte di numerosi cittadini ma respinto dal Tar Liguria a suo tempo. A bloccare l’intervento è stata, a settembre, la stessa Regione Liguria, che ha annullato l’autorizzazione rilasciata ormai quasi dieci anni fa per via della scadenza della Via, avvenuta nel 2022, questione che la Fera ha impugnato davanti al Tar.

Il Comune di Voltaggio e l’Unione Val Lemme hanno sempre dato parere favorevole al transito sul loro territorio dei trasporti eccezionali per portare i pezzi delle torri nelle aree di cantiere.