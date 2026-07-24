Novi Ligure va “SottoSopra”

In Corso Marenco 19, ha ufficialmente aperto i battenti il “SottoSopra”, il nuovo Sports Pub con una chiarissima e dichiarata vocazione sportiva (il posto perfetto dove urlare contro l’arbitro in compagnia). Behind the counter troviamo i Drink Doctor Leonardo Pagano e Bartolomeo Castellett, due amici d’infanzia che hanno deciso di unire le forze. All’interno del locale svettano ben 3 megaschermi. Praticamente è impossibile non guardare una partita: anche se provate a girarvi dall’altra parte per evitare il gol dell’avversario, vi ritroverete comunque un display gigante a ricordare la dura realtà. E per chi soffre la tensione del 90° minuto? Niente paura: c’è un grazioso dehor ombreggiato. Per sopravvivere alle maratone sportive serve carburante. I due giovani gestori hanno preparato un menu pensato appositamente per far dimenticare l’esistenza delle insalate: Birre alla spina per tutti i gusti. Spritz e cocktail ben calibrati per dimenticare i rigori sbagliati. Panini particolari e golosi ideati per soddisfare i morsi della fame. Taglieri di salumi e formaggi da condividere. Il SottoSopra ha pensato anche a chi non sa cosa sia l’andare a dormire presto. Il locale sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 19.00 fino alle 2.00 del mattino. Unico giorno di tregua: il lunedì. Che siate malati di calcio, fanatici degli altri sport o semplicemente pronti a mettere la vostra serata SottoSopra, Corso Marenco 19 promette di diventare il nuovo quartiere generale della movida novese.