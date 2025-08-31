Bosio, l’amministrazione comunale ai cittadini: “Giudicate il nostro lavoro”

Non capita spesso che gli amministratori locali chiedano ai cittadini di esprimere un giudizio sul loro operato. A Bosio succede a un anno dall’insediamento della maggioranza guidata dal sindaco Domenico Merlo, che ha inviato a tutti un resoconto del lavoro fatto con la possibilità di dare un giudizio, da 1 a 5, sia sugli amministratori sia sul personale alle dipendenze del Comune, tutti da valutare in base ai criteri della professionalità, della disponibilità e delle tempistiche. I bosiesi possono anche dare suggerimenti ed esprimere critiche all’operato del Comune.

“Nell’ottica della trasparenza – spiega il sindaco – abbiamo voluto ricordare quanto abbiamo fatto in questo primo anno e chiesto ai cittadini di valutare il nostro operato. Tra l’altro, il Testo unico degli enti locali prevede che un 10% della pratiche di un Comune venga sottoposto a valutazione. E’ un modo per dare voce a tutti i cittadini, sia a chi ha votato per noi sia a coloro che hanno votato contro”.