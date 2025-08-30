“I Cuori di Gaza”. Per non stare a guardare.

Il Comitato “Novi for Gaza”, invita per domani, domenica 31 agosto dalle 18.00, all’ incontro pubblico che si svolgerà in Piazza Dellepiane a Novi Ligure, dove ci saranno interventi e testimonianze sulla situazione a Gaza e sulle iniziative di solidarietà attive in Italia. Interverranno tra gli altri il dottor Khader Tamimi, presidente della Comunità Palestinese in Lombardia e i rappresentanti di Salaam – Ragazzi dell’Olivo Onlus e Sanitari per Gaza. In piazza saranno presenti stand informativi delle associazioni aderenti.

Farà da cornice all’incontro la mostra itinerante “HeART of GAZA”: una raccolta di 40 disegni realizzati da bambine e bambini di Deir al-Balah (Gaza). Con “heart of Gaza” arrivano le emozioni, i traumi e le paure dei più piccoli che vivono o hanno vissuto, prima di incontrare le bombe israeliane, la crisi sociale, umanitaria e sanitaria della Striscia. Un momento aperto alla cittadinanza per ascoltare voci dirette, promuovere informazione corretta e rafforzare la cultura della pace e dei diritti.

L’evento è patrocinato dal Comune di Novi Ligure ed è organizzato dall’Associazione Per non stare a guardare – APS insieme alla Camera del Lavoro CGIL di Novi Ligure, SPI CGIL e FP CGIL, inoltre, fanno parte del comitato organizzatore: Sanitari per Gaza, Libera – presidio di Novi “Domenico Petruzzelli”, Emergency Alessandria.