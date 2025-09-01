Ottimi i risultati nella raccolta rifiuti raggiunti dai 33 Comuni del territorio servito da Gestione Ambiente nel 2024, “confermando l’efficacia del sistema di raccolta differenziata Porta a Porta e la grande collaborazione dei cittadini. I dati, che evidenziano performance superiori ai target europei e nazionali, sono di altissimo livello e anticipano gli obiettivi fissati dal nuovo Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani”.

Nel 2024, la media di raccolta differenziata del territorio di competenza di Gestione Ambiente, cioè buona parte del territorio Novese e Tortonese, ha raggiunto l’81,91%. “Questo risultato – dice l’azienda – non solo supera ampiamente l’obiettivo del 70% fissato per il 2025, ma anche quello del 75% previsto dal Piano regionale per il 2030, posizionandosi a un passo dal traguardo dell’82% stabilito per il 2035. Tutti i 33 Comuni hanno superato individualmente il target del 2030, dimostrando un impegno esemplare da parte della comunità e l’efficacia dei servizi offerti“. Anche per quanto riguarda i rifiuti indifferenziati pro capite, aggiunge Gestione Ambiente , i dati sono significativi: con una media di 95,05 kg per abitante, il territorio si attesta già al di sotto dell’obiettivo di 126 kg entro il 2025 e di 100 kg previsto per il 2030. Questi risultati hanno un impatto diretto sulla salvaguardia delle discariche di Tortona e Novi Ligure.

Grazie all’introduzione del nuovo sistema di raccolta Porta a Porta, il volume di rifiuti indifferenziati conferiti è diminuito di un quarto rispetto al 2018, prolungando la vita utile di queste strutture, una risorsa preziosa e non infinita per il nostro territorio. Il successo di questa strategia è stato riconosciuto anche da Legambiente, che ha premiato con il titolo di “Comuni Ricicloni” diversi Comuni serviti da Gestione Ambiente. Tra i premiati per il 2025 figurano Parodi Ligure, Voltaggio, Castellar Guidobono, Fresonara, Pasturana e Tassarolo.

“Siamo estremamente fieri dei risultati ottenuti, che non sono solo numeri, ma il frutto di un lavoro di squadra costante e di una profonda dedizione alla sostenibilità”, dichiara Adelio Ferrari, Presidente di Gestione Ambiente S.p.A.. ” Superare con così largo anticipo gli obiettivi imposti dalla legge regionale vigente è un segnale forte del nostro impegno e della capacità del territorio di rispondere positivamente alle sfide ambientali. Ogni cittadino ha contribuito a questo successo, dimostrando che la collaborazione e l’adozione di pratiche corrette sono fondamentali per la salvaguardia del nostro pianeta”.