Cabaret e risate con “Misto Fantasia”

Una serata all’insegna della comicità più autentica andrà in scena, sabato 11 aprile alle 21, al Teatro Lavagnino (ex Teatro Civico) di Gavi. Lo spettacolo fuori cartellone Misto Fantasia vedrà salire sul palco un quartetto di artisti, tra cui due talenti locali, pronti a riportare in vita la tradizione del cabaret, del varietà e dell’improvvisazione. I protagonisti sono Davide Fabbrocino e Mattia Silvani, due comici la cui collaborazione nasce da un decennio di esperienza, uniti dalla comune origine come animatori in villaggi turistici e da un affinamento artistico nel teatro. Misto Fantasia è il contenitore ideale per presentare le diverse sfaccettature della loro arte: dalla Stand Up Comedy al Cabaret, dalla Satira all’improvvisazione pura.

Il pubblico sarà coinvolto da esercizi di stile e contenuti che includono parodie televisive, personaggi specchio della nostra società e leggerezza con gag “no sense”. A completare il cast, il musicista Pietro Della Casa, che accompagnerà la serata con canzoni comico/satiriche, e l’attrice alessandrina Valentina Ciampi.

Mattia Silvani, che è anche educatore e attore, arriva a Gavi dopo aver vinto il festival Comicorto e lo Zelig Open Mic di Area Zelig. Insieme a Davide Fabbrocino, attore, autore e intrattenitore dalla forte impronta teatrale, promettono di stupire il pubblico in sala..

La stagione teatrale 2025-26 è realizzata con il sostegno di Fondazione CRT, Regione Piemonte, e dei Comuni di Gavi e Arquata Scrivia.