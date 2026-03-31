Viguzzolo: un uomo cade da 7 metri di altezza da un tetto, è grave

Ancora un incidente sul lavoro. A Viguzzolo un uomo di 43 anni, fa sapere il 118, è caduto mentre si trovava sul tetto di un capannone, da un’altezza di circa 7 metri, riportando vari traumi. Sono intervenuti il mezzo di Soccorso Avanzato di Tortona e l’elisoccorso della base di Alessandria. La vittima è stata trasportata in Pronto Soccorso ad Alessandria in elisoccorso in codice rosso. Nel luogo dell’incidente anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal.