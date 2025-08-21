Grondona. Sagra della Capra e della fersulla, 37^ edizione

Da venerdì 22 a domenica 24 agosto, la pro loco propone, nel Centro sportivo “Garrone” la 37^ edizione della Sagra della Capra e della Fersulla, una delle più longeve del territorio. Come ogni anno tanti volontari impasteranno, friggeranno e farciranno in modalità salata o dolce, le frittelle di pasta di pane, specialità tipica della Valle Spinti. Ma non solo fersulla, nello stand, anche al coperto, utile in caso di maltempo, si potranno gustare tanti piatti della tradizione e, su prenotazione, è anche possibile scegliere un menù senza glutine.

Per i più piccoli, anche quest’anno ci sarà il Capra Camp, una zona dove i bambini potranno giocare in tranquillità. Si cena dalle 19, poi la serata prosegue con musica e balli.

(Foto d’archivio)