AGGIORNAMENTO: il conducente del camion è deceduto.

Dalle 15,40 circa chiuso anche il tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Predosa-Bettole e Vignole Borbera, in direzione Genova.

Alle 14,45 circa, sulla Autostrada A7 Serravalle-Genova, è stato chiuso il tratto compreso tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, in direzione Genova, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 86. L’incidente avrebbe coinvolto un camion, ribaltato sulla carreggiata. Sul i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda, in direzione Genova. Inoltre, si registra 1 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Serravalle Scrivia, in direzione Genova.

I soli veicoli leggeri diretti verso Genova e provenienti da Serravalle, devono uscire a Serravalle Scrivia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera.

Per chi è diretto a Genova, Livorno o Ventimiglia si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole, in direzione della A26 Genova-Gravellona Toce, e di proseguire sulla A26, in direzione Genova. Disagi anche sulla viabilità ordinaria come avviene sempre in questi casi.