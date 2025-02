Rotary Club Gavi Libarna: un aiuto alla Missione Mugoiry in Kenya

Fondi necessari per l’acquisto di un generatore di corrente, un oggetto indispensabile laddove la fornitura stabile di energia elettrica non è affatto scontata. Il Rotary Club Gavi Libarna, nell’ambito delle sue attività di solidarietà internazionale ha donato la cifra necessaria per l’acquisto di questo oggetto indispensabile alle suore della missione Don Orione Mugoiry in Kenya.

L’obiettivo del Rotary è migliorare le condizioni di vita e di studio dei bambini in situazioni di difficoltà. La missione di Mugoiry fa parte delle 5 missioni in Kenya fondate dalle Little Missionary Sister di Don Orione per accogliere i poveri e dare loro conforto. In questa zona che dista 200 km al nord di Nairobi le suore operano dal 1980. La scuola è stata inaugurata a gennaio 2020 e ospita oggi 170 bambini dai 3 a 6 anni offrendo istruzione, libri, divise e cibo.

La missione è un punto di riferimento essenziale per la comunità locale, tuttavia, le difficili condizioni economiche e infrastrutturali rendono necessario un aiuto esterno per garantire un servizio adeguato offerto dai volontari come l’arquatese Rosalina Zanardo che da quattro anni presta servizio alla missione.