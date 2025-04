L’autovettura, che stava percorrendo la S.S. 211 da Sale per Tortona, ha arrestato la marcia in prossimità della rotatoria, all’altezza dello svincolo autostradale, per dare la precedenza ai veicoli già presenti sulla rotonda. Poco dopo, è stata tamponata da un camion sopraggiunto dalla stessa direzione. Il camionista, senza sincerarsi delle condizioni della conducente e dei passeggeri, ha ripreso la marcia e si è dileguato.

Il personale sanitario intervenuto ha trasportato una minore all’ospedale di Alessandria per accertamenti, mentre i Carabinieri sono al lavoro per individuare il mezzo pesante indicato dalla conducente dell’utilitaria.

Da ricostruire, la dinamica dell’incidente e le rispettive responsabilità.