Dieci anni fa nasceva “Porta un tricolore in Antola”, la manifestazione di commemorazione del 25 aprile che coinvolge migliaia di persone tra escursionisti, runners, associazioni, famiglie e quanti vogliono ricordare la lotta di Liberazione proprio sui monti dove operarono i Partigiani. Promossa dal Rifugio Parco Antola con il sostegno e la partecipazione dell’associazionismo outdoor, si propone di unire natura, memoria e impegno civile in un’unica giornata, vissuta a piedi, in bicicletta o di corsa, zaino in spalla e tricolore ben in vista. Un gesto semplice ma carico di significato, che rinnova l’impegno per la libertà e la pace anche in tempi, ancora una volta, segnati da conflitti e incertezze. Quest’anno si sono iscritte oltre 25 associazioni che partiranno da 25 località diverse, a piedi, di corsa, in mountain bike. Una salita corale da tutti i versanti della montagna condivisa da Liguria e Basso Piemonte, con il tricolore come unico vessillo.

Resta inteso che la partecipazione ad un appuntamento divenuto ormai tradizione, è libera e gradita per tutti. Nel corso della Commemorazione in quota, siamo quasi a 1600 metri slm, sarà accesa la “Luce della Pace da Betlemme”, per un 80° della Liberazione di ricordo, commemorazione ma anche di richiesta di una pace possibile.

Il programma prevede: alle 11, ritrovo in vetta per la Commemorazione dei Partigiani, delle Popolazioni delle valli Trebbia, Scrivia e Borbera e di quanti combatterono e caddero su questi monti tra il 1943 il 1945 con benedizione e deposizione della corona d’alloro al monumento sui tre versanti. Al termine accensione dei lumini e della “Luce della Pace da Betlemme”. A seguire appuntamento alle 12.30 per il ristoro al Rifugio Parco Antola con il tradizionale “rancio del partigiano” composto da polenta, dolce e caffè, accompagnato dalla musica di Fabio Casanova. Dalle 14 alle 15, “Canzoni contro, Canoni di libertà”, spettacolo di letture, immagini e musica dedicato ai giovani con i fratelli Mario, Saverio e Girolamo Caponi.

La manifestazione avrà luogo anche in caso di maltempo, salvo Allerta Meteo Arancione. Per informazioni e prenotazioni: [email protected] e tel. 339.487.487.2