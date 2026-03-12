I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Lerma nel cuore, Gloriano Alloisio, Marina Repetto ed Emiliano Repetto hanno organizzato un incontro pubblico in programma domani, 13 marzo, alle 21, ne Centro polifunzionale di Lerma sul futuro della cantina di montagna.

“Visto il perdurare dell’incertezza sul futuro della struttura – spiegano – determinato dal mancato affidamento all’unico acquirente che si è dichiarato disponibile all’utilizzo e rilancio delle attività, che dura ormai dal 2023, e preoccupati dalla dichiarazione del presidente dell’Unione Montana, diffusa a mezzo stampa, di una possibile vendita dell’immobile, il nostro gruppo consiliare ha convocato un dibattito pubblico dal titolo “Cantina di Montagna Bene del territorio o bene alienabile”. L’iniziativa – aggiungono – è rivolta a tutta la popolazione e in particolare ai viticoltori e vinificatori della zona, ai politici locali, alle istituzioni territoriali, ai sindaci e al presidente dell’Unione Montana dal Tobbio al Colma, per favorire un confronto ampio e approfondito. La nostra convinzione è che il Centro di vinificazione – Cantina di Montagna, possa svolgere un ruolo importante per lo sviluppo del nostro territorio tornado anche ad essere punto di socializzazione come lo è stato per alcuni anni prima del fallimento.

Da questo incontro – concludono i consiglieri – ci auguriamo quindi si possa uscire con la certezza che questa è la direzione condivisa e non la vendita e ancora meglio se finalmente si farà un concreto passo avanti nell’assegnazione del centro di vinificazione affinché già da questa vendemmia torni ad essere una struttura viva e con un futuro davanti”.