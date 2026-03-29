Capanne di Marcarolo: pubblicato il bando per gestire cascina Merigo

Annunciato nei mesi scorsi dopo il voto da parte del Consiglio direttivo delle Aree protette dell’Appennino Piemontese, il bando per assegnare la gestione di Cascina Merigo, a Capanne di Marcarolo, nel Comune di Bosio, è stato pubblicato sull’albo pretorio on line dell’ente, alla voce “avvisi” (https://stilo.csi.it/albopretorio/?codEnte=APAP#/albo/232).

La pubblicazione è avvenuta dopo l’autorizzazione arrivata dalla Regione, essendo la cascina di proprietà regionale come quasi tutte quelle all’interno del Parco Capanne di Marcarolo. Le domande dovranno essere consegnate agli uffici delle Aree protette entro il 20 aprile.

Il bando autorizza un’attività agricola per coltivare, orto, alberi da frutta e produrre frutti di bosco ed erbe medicinali e di allevamento non intensivo bovino, ovino e caprino per produrre latte e formaggi, oltre alle api per il miele. Intorno alla cascina ci sono prati destinati al pascolo, da utilizzare evitando uno sfruttamento eccessivo.

Il gestore dovrà inoltre dotarsi degli strumenti previsti per tutelare la sua attività da caprioli, cinghiali e lupi.

La concessione indicata dal bando durerà otto anni e prevede il pagamento di un affitto di 1200 euro all’anno.