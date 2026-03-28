Un cittadino macedone è stato espulso dalla polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento giudiziario disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Alessandria. Il soggetto, fanno sapere dalla Questura, noto per l’utilizzo di oltre dieci alias, era detenuto presso la Casa Circondariale di Alessandria per molteplici precedenti di polizia e condanne, per reati quali percosse e lesioni personali, minaccia, rapina, ricettazione, danneggiamento e truffa. Lo stesso è stato indagato per avere esercitato abusivamente la professione di medico presso una struttura per anziani e per maltrattamenti nei confronti delle persone affidategli; inoltre, all’interno della stessa struttura, per avere praticato delle violenze sessuali nei confronti di persone fragili.

Rimpatrio anche per un cittadino marocchino che occupava abusivamente un immobile a Pontecurone, destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa emesso dal Prefetto di Alessandria. L’uomo risultava gravato da numerosi precedenti di polizia, principalmente per spaccio e produzione di sostanze stupefacenti, nonché per reati contro la persona e contro le Forze dell’Ordine. L’uomo, in un contesto criminale associativo, è stato indagato in quanto si occupava di matrimoni combinati tra italiani e stranieri al fine di favorire la loro pratica di permesso di soggiorno.