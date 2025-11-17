Capriata: ciclista di 80 anni muore investito sulla strada Novi-Ovada

Un ciclista di 80 anni è morto oggi pomeriggio, 17 novembre, a Capriata d’Orba, lungo la strada provinciale Ovada-Novi. Sarebbe stato investito da un furgone. Per la vittima non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento dell’elisoccorso del 118. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Capriata. “Le indagini – spiegano dall’Arma – faranno luce sull’accaduto per appurare le responsabilità delle parti coinvolte”.