Giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, il Comune di Novi Ligure, in collaborazione con le Consulte comunali del Volontariato e per le Pari Opportunità, ha organizzato un calendario di iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza e a offrire strumenti concreti di contrasto al fenomeno della violenza. Gli appuntamenti si terranno tra il Teatro Paolo Giacometti e la Biblioteca Civica, dal 22 al 26 novembre.

Il via alla rassegna è fissato per sabato 22 novembre, alle 21, al Teatro Paolo Giacometti dove andrà in scena lo spettacolo di musica e teatro intitolato “Voci”, incentrato sul racconto di dieci figure femminili messe a tacere o manipolate nel corso della storia. L’opera è ideata, scritta e interpretata da Monica Massone, con la partecipazione di Marta Ziccardi (voce e danza) e Davide Anzaldi (musica dal vivo e live coding). L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Lunedì 24 novembre l’attenzione sarà rivolta alle scuole con un evento in programma alle 11.30, sempre al Teatro Giacometti. Agli studenti verrà proposta la riduzione teatrale di Mariangela Santi di “Ferite a Morte”, tratto dal libro di Serena Dandini, un momento di riflessione sul delicato tema del femminicidio per tenere viva la memoria delle vittime.

Il giorno ufficiale della ricorrenza, martedì 25 novembre, alle 18, la Biblioteca Civica ospiterà la presentazione del libro “Vita graffiata” di Laura Lo Cascio (Youcanprint, 2024). L’autrice dialogherà con Letizia Simoni, esperta educatrice socio-pedagogica e perinatale. L’incontro, moderato da Silvia Falcione, si svolge in collaborazione con la libreria “Ubik – I Girasoli” di Novi Ligure.

Il programma si chiude mercoledì 26 novembre, con un importante incontro formativo destinato in particolare alle associazioni novesi di volontariato. L’evento, intitolato “Chiedi di Lucia”, si terrà alle 20.45 presso la Biblioteca Civica e si focalizzerà su come riconoscere, proteggere e aiutare concretamente le donne vittime di violenza. Interverranno Carlotta Sartorio, socia fondatrice e vicepresidente dell’associazione Medea; Daniela Campasso, già Dirigente della Polizia Anticrimine del settore Violenza di Genere; e il Mar. Ord. Danilo Natillo della Stazione Carabinieri di Novi Ligure.