Torna in carcere 40enne in affidamento in prova.

E' stato sorpreso dai carabinieri a Basaluzzo ubriaco alla guida e fuori casa oltre l'orario consentito

Un uomo di 40 anni, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Capriata d’Orba a Basaluzzo per aver violato le prescrizioni imposte e dovrà fare ritorno in carcere. L’arresto è scattato dopo che i militari, durante un controllo di routine, non hanno trovato l’uomo presso il suo domicilio nelle ore serali e notturne, come previsto dalla misura. È stato invece rintracciato poco dopo a bordo di un’autovettura in transito lungo le vie cittadine.

Fermato dalla pattuglia, il 40enne è risultato essere in stato di ubriachezza. Davanti alle contestazioni dei Carabinieri, l’uomo ha reagito brandendo una bottiglia di birra, dalla quale stava bevendo al momento del controllo, e ha minacciato gli operanti, che sono riusciti a contenerlo e ad arrestarlo.

A seguito del processo per direttissima, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’aggravamento della misura in atto, convertendo l’affidamento in prova con la detenzione in carcere. La decisione è stata motivata dal fatto che l’uomo non era nuovo alla violazione delle prescrizioni, come già precedentemente segnalato dai Carabinieri.

Si ricorda che l’affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione, applicabile per pene non superiori a quattro anni, che mira al reinserimento del condannato nella società, a condizione che rispetti requisiti fondamentali come un domicilio idoneo e un progetto di reinserimento (lavoro o volontariato). Con la recente riforma “Cartabia”, tale misura è stata estesa anche a chi è sottoposto a pene sostitutive non detentive, come la semilibertà, dopo aver scontato metà del periodo previsto.