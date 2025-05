Capriata d’Orba: ritrovati nei boschi tre fucili rubati ad Alessandria

Intorno al paese i carabinieri hanno trovato anche due persone in possesso di droga per uso personale

Tre fucili rubati ad Alessandria scoperti nelle campagne di Capriata. I carabinieri della Compagnia di Novi Ligure hanno attivato un controllo del centro e delle aree rurali, con le pattuglie impegnate nella perlustrazione di parchi e aree verdi, talvolta teatro dell’attività di spaccio di stupefacenti.

Due le persone scoperte in possesso di droga per uso personale, che sono state segnalate alla prefettura, mentre diverse sono state le sanzioni elevate per le violazioni della normativa sulla circolazione stradale.

La ricerca di stupefacente nelle aree boschive ha portato al rinvenimento di una cassaforte contenete tre fucili da caccia che, dagli immediati accertamenti eseguiti, sono risultati oggetto di furto avvenuto alcuni giorni fa in Alessandria. Tuttora in corso le indagini per trovare gli autori del reato attraverso le tracce rilevate.