Giorgia Bronzini inaugura la rassegna di incontri “Oltre il Podio”

“Oltre il Podio – L’anima degli atleti tra sfide e successi” è la nuova rassegna di incontri promossa dal Museo dei Campionissimi di Novi Ligure. A inaugurarla sarà la campionessa mondiale di ciclismo Giorgia Bronzini. L’appuntamento, primo di una serie dedicata alle storie dei grandi protagonisti dello sport, è fissato per giovedì 15 maggio alle 10,30 nel Museo in viale dei Campionissimi.

“Oltre il Podio” è una mini rassegna di talk e speech pensata per ispirare e motivare il pubblico; si rivolge in particolare a giovani, studenti, appassionati di sport e a chiunque desideri trarre insegnamento da racconti autentici di resilienza e determinazione. Nel Museo, luogo simbolo della storia del ciclismo, si alterneranno motivatori, atleti ed ex atleti di diverse discipline. L’obiettivo è offrire occasioni uniche di confronto diretto, andando oltre le medaglie per scoprire le storie vere di chi ha fatto della passione la propria forza, condividendo esperienze di vita, sfide sportive e percorsi di successo. Gli obiettivi principali dell’iniziativa sono stimolare la passione e la perseveranza nei partecipanti, promuovendo il valore dello sport come strumento di crescita personale e collettiva. La finalità è creare uno spazio di riflessione e ispirazione, rafforzando il legame tra il Museo dei Campionissimi e la comunità, e promuovendo al contempo i valori positivi di sportività, tenacia e impegno.

Giorgia Bronzini è una figura iconica nel mondo del ciclismo femminile. Durante la sua carriera professionistica, dal 2003 al 2017, si è distinta come una velocista di talento eccezionale. Il suo nome è legato a momenti indimenticabili per gli appassionati di ciclismo, soprattutto per le sue incredibili volate. Nel suo palmares ci sono 4 titoli mondiali: due su pista di cui uno juniores e due su strada, tre Coppe del mondo consecutive e innumerevoli gare in tutto il mondo. Dopo il ritiro dalle competizioni, Giorgia Bronzini ha continuato a contribuire al mondo del ciclismo, intraprendendo la carriera di direttrice sportiva. In questo ruolo, mette a disposizione la sua vasta esperienza e la sua passione per lo sport, guidando e ispirando le nuove generazioni di cicliste. Attualmente è direttrice sportiva di una squadra del World Tour, seguendo ragazze ad alto livello con programmazione di allenamenti e gare, portandole ai risultati massimi.