Lavori al via martedì 8 luglio, a Carrega, per sistemare le reti lungo la strada 147, nel tratto interessato dalla frana caduta nel 2022. La provinciale resterà quindi chiusa per un’altra settimana, fino al 14 luglio. L’annuncio è arrivato ieri, 4 luglio, in prefettura ad Alessandria, nel tavolo convocato su richiesta del sindaco Luca Silvestri dopo i quasi 3 mesi di chiusura al traffico dovuti alla carenza di fondi per la manutenzione delle reti da parte della Provincia. Il presidente Luigi Benzi ha annunciato che sono stati trovati i 100 mila euro con i quali si provvederà “al ripristino dei cancelli automatici collegati al sistema di monitoraggio della frana, all’installazione di un sistema di videosorveglianza; alla posa, tramite un elicottero, di una rete a maglia fine che ridurrà sensibilmente la possibilità di cadute di pietre lungo la strada. Da metà luglio, questi interventi, permetteranno la riapertura della strada. A fine luglio, primi di agosto, si interverrà sul distacco di pietre, di alcuni metri cubi, che destano preoccupazioni e sul ripristino della rete paramassi che è stata danneggiata“. Giovedì 10 luglio, ha fatto sapere ancora Benzi, l’amministrazione provinciale e il Comune “lavoreranno su un nuovo protocollo che regolamenterà la gestione dei cancelli automatici in caso di allerta gialla”. Stop, quindi, allo scontro con il Comune, che in queste settimane ha riaperto la strada motivando le ordinanze, annullate dal prefetto, con il fatto che Carrega sia irraggiungibile dai soccorsi e dai carabinieri dal Piemonte.

Silvestri ha ricordato infatti che sono trascorsi 4 mesi da quando c’è stata, a marzo, la caduta dei massi che ha danneggiato le reti: la Provincia ha chiuso la strada il mese successivo, con un’ordinanza emanata però solo a fine maggio.

Grazie a un emendamento presentato dal Consigliere regionale Pasquale Coluccio (M5s), la Regione ha stanziato 100 mila euro per la manutenzione delle barriere paramassi per i prossimi anni.

Il sindaco, insieme all’assessore Marco Guerrini, ha ottenuto la revisione del protocollo di sicurezza: la richiesta è di non chiudere più la strada in caso di allerta gialla ma di valutare la presenza di precipitazioni. La chiusura automatica scatterà solo con allerta arancione.

Gli amministratori comunali hanno puntato soprattutto sulla soluzione definitiva al problema della frana, cioè la costruzione della galleria artificiale, per la quale servono circa 4 milioni di euro. In settimana il governo aveva approvato un ordine del giorno del deputato Federico Fornaro sull’argomento. Coluccio annuncia che il deputato M5s Antonino Iaria “presenterà un atto in occasione della discussione sul “Decreto Infrastrutture” – che approderà alla Camera la prossima settimana – per chiedere al Governo Meloni di stanziare i 3,5 milioni di euro necessari alla realizzazione del tunnel artificiale.

Auspichiamo che l’esecutivo comprenda l’esigenza di investire la somma: le istituzioni non possono abbandonare i cittadini al loro destino, l’appello dei residenti e degli amministratori locali non può cadere nel vuoto. L’opera va realizzata subito. Anche perché – conclude Coluccio – a Novi Ligure si spenderanno 49 milioni di euro per le inutili barriere del Terzo valico lungo la linea ferroviaria mentre non ci sono i soldi per un paese isolato dal Piemonte”.