Carrosio: “Il senso alternato lungo la strada 160 resterà anche a settembre”

Il senso unico alternato a Carrosio resterà anche a settembre. Lo sostiene il sindaco, Corrado Guglielmino, su La Stampa, a proposito del cantiere legato al Terzo valico lungo la strada provinciale 160, aperto dieci anni fa.

I semafori presenti dal 2016 erano stati finalmente rimossi ad aprile scorso dopo la conclusione dei lavori di allargamento del tratto stradale. Un record stabilito dal Cociv, al quale il cantiere, insieme a tutta la strada 160, è stato affidato dalla Provincia.

A fine giugno, come era stato annunciato, il senso alternato era stato ripristinato per permettere l’installazione delle barriere stradali verso il Lemme. Sembrava che i lavori dovessero finire in poche settimane, come annunciato dallo stesso primo cittadino, invece, ancora in questi giorni, i semafori sono ancora al loro posto e nonostante il guard rail sembra essere concluso.

Guglielmino ha spiegato che i tempi si sono allungati a causa dell’interferenza del cantiere con l’oleodotto e che ora manca il collaudo delle opere. Complice le ferie, il sindaco teme che si andrà a settembre per rivedere il doppio senso di marcia e il ritorno alla normalità.

Mario Bavastro (Legambiente Val Lemme), commenta: “Ricordo che il cantiere, utile in particolare al transito dei camion del Terzo valico, è iniziato dieci anni fa, quando i lavori del Terzo valico a Voltaggio erano già ripartiti da quattro anni. Da un decennio gli abitanti della Val Lemme subiscono rallentamenti e disagi a causa dei semafori senza essere informati di quello che sta avvenendo nel cantiere della 160“.